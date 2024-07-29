Kocaelispor, Marcao'yu Kiralamak İçin Al Ahli ile Anlaştı

Kocaelispor'dan Önemli Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) için Al Ahli ile bir anlaşma sağladı.

Resmi Açıklama

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Al Ahli Kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcu, sponsor hastanemiz olan Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere şehrimize gelecektir."

Marcao'nun Geçmiş Performansı

Marcao, önceki sezonun ikinci yarısını VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi ve burada oynadığı 14 resmi maçta 7 gol atmayı başardı.