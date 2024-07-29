Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kocaelispor, Marcao'yu Kiralamak İçin Al Ahli ile Anlaştı

Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcao'nun kiralanması için Al Ahli ile anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:59
Kocaelispor, Marcao'yu Kiralamak İçin Al Ahli ile Anlaştı

Kocaelispor'dan Önemli Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) için Al Ahli ile bir anlaşma sağladı.

Resmi Açıklama

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Al Ahli Kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcu, sponsor hastanemiz olan Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere şehrimize gelecektir."

Marcao'nun Geçmiş Performansı

Marcao, önceki sezonun ikinci yarısını VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi ve burada oynadığı 14 resmi maçta 7 gol atmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!