Kocaelispor, Mikdat Çil ile 5 yıllık sözleşme — Balıkesirspor'a kiralandı

Kocaelispor altyapısından Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı; oyuncu 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor'a kiralandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:18
Sözleşme ve kiralama detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncusu Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen futbolcumuz Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

