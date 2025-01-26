Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Geçti: Taşdemir'den Önemli Açıklamalar

Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maç sonrasında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Maçın Dönüm Noktası

Kocaelispor'un, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Taşdemir, "Golü bulduktan sonra işler değişti ve oyun tamamen farklı bir senaryoya döndü" diyerek, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Kayıp ve Zorluklar

Maçın sonucunda hayatını kaybeden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyen Taşdemir, ligde her maçın zorluğuna değindi. Rakip takımdan Eze'nin kırmızı kart görmesinin oyunu değiştirdiğini söyleyen Taşdemir, 10 kişi kalan rakiplerine de 80 dakika boyunca iyi mücadele ettikleri için teşekkür etti.

Pendikspor'un Performansı

Taşdemir, "Acele ettiğimiz için girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ne gerektiriyorsa onu oynayarak maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

Transfer Hedefleri

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, Taşdemir, "Şampiyonluk yolunda 2-3 doğru ve iyi oyuncuyu kadromuza katmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Pendikspor Cephesi

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise, maçın 80 dakikasını 10 kişi tamamlayan oyuncularını tebrik etti. Hakem yönetimini eleştiren Esendemir, "Bize göre çok hakkaniyetsiz bir kırmızı kart gördük" dedi.

Esendemir, Türkiye'deki liglerde 14-15 yıl deneyimi olduğunu anımsatarak, "İlk defa bu kadar kötü, haksız, hakkaniyetsiz bir kararla karşılaştık. Kocaelispor'u tebrik ederiz" diyerek maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.