Kocaelispor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Rivas'tan Galibiyet Mesajı

Kocaelispor, 24 Ocak Cumartesi saat 17.00’de oynanacak Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı; Rigoberto Rivas galibiyet hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:13
Kocaelispor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Rivas'tan Galibiyet Mesajı

Kocaelispor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, 24 Ocak Cumartesi saat 17.00’de deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı. Ligin 19. haftasında, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Körfez ekibi; ligin ilk yarısında kendi sahasındaki tek mağlubiyetini aldığı Samsunspor’u deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar ve sakatlıklar

Antrenmana; Trabzonspor maçında sakatlanan Hrvoje Smolci (sol arka adalesinde kanama), maçın ikinci yarısında forma giyemeyen ve dizinden sakatlık yaşayan Aleksandar Jovanovic ile kasık problemi yaşayan Joseph Boende katılmadı. Golcü Bruno Petkovic ise ısınmanın ardından takımdan ayrılarak salonda çalıştı.

Rigoberto Rivas'ın açıklamaları

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Rigoberto Rivas, sakatlık döneminin performansını etkilediğini belirterek, "Sakatlandığım zaman işler benim için iyi gitmedi" dedi. Rivas hedeflerini ise şu sözlerle özetledi: "Hocamızın direktörleri doğrultusunda her zaman başarıyı yakalamak. Sıkı çalışmaya devam ederek her şeyi daha iyiye götürmeye çalışacağız. Daha da iyisini yapacağımıza eminim".

Sosyal medya ve gündeme ilişkin, Rivas "Sosyal medyayı çok takip etmiyorum... Buradaki hedefim; takıma olabildiğince yardım etmek" ifadelerini kullandı.

Samsunspor maçı öncesi beklentisini anlatan Rivas, "Beklenti şu şekilde; maç maç ilerleyerek her zaman daha iyisini yapmak ve daha iyiye gitmek. Son maçta hak etmediğimiz mağlubiyet aldık... Hafta sonuyla alakalı da; zor bir maç ama bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız" dedi.

Lig değerlendirmesi ve transfer açıklaması

Süper Lig hakkında görüşlerini paylaşan Rivas, "Süper Lig, rekabetçi ve fiziksel açıdan çok güçlü bir lig. Herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı. Transfer teklifiyle ilgili soruya ise "Ben burada mutluyum ve bana gelen herhangi bir şey olmadı" yanıtını verdi.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR, CUMARTESİ GÜNÜ KONUK OLACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR, CUMARTESİ GÜNÜ KONUK OLACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

RİGOBERTO RİVAS, "SÜPER LİG’DE HERKES HERKESİ YENEBİLİR. HAFTA SONU ZOR MAÇ OLACAK AMA BÜTÜN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor Antalya kampını değerlendirdi: Savaş Akgün açıklıyor
2
Malatya Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı
3
Atakum’da Şampiyonluk Coşkusu: Atakum Belediyespor Sömestr Cup’ta Gururlandırdı
4
Burcu Öncel Dünya 4.'sü Oldu — Nimes Archery'de Türk Başarısı
5
ESMİAD'tan Eskişehirli Gençlere Tam Destek: Halı Saha Turnuvasında Yanlarında
6
Bilal Bayezit: Hedefimiz ligde kalmak
7
Elazığ'ın 3 Pehlivanı U17 Grekoromen'de Türkiye Şampiyonası Yolunda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları