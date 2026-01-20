Kocaelispor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Rivas'tan Galibiyet Mesajı

Kocaelispor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, 24 Ocak Cumartesi saat 17.00’de deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı. Ligin 19. haftasında, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Körfez ekibi; ligin ilk yarısında kendi sahasındaki tek mağlubiyetini aldığı Samsunspor’u deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar ve sakatlıklar

Antrenmana; Trabzonspor maçında sakatlanan Hrvoje Smolci (sol arka adalesinde kanama), maçın ikinci yarısında forma giyemeyen ve dizinden sakatlık yaşayan Aleksandar Jovanovic ile kasık problemi yaşayan Joseph Boende katılmadı. Golcü Bruno Petkovic ise ısınmanın ardından takımdan ayrılarak salonda çalıştı.

Rigoberto Rivas'ın açıklamaları

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Rigoberto Rivas, sakatlık döneminin performansını etkilediğini belirterek, "Sakatlandığım zaman işler benim için iyi gitmedi" dedi. Rivas hedeflerini ise şu sözlerle özetledi: "Hocamızın direktörleri doğrultusunda her zaman başarıyı yakalamak. Sıkı çalışmaya devam ederek her şeyi daha iyiye götürmeye çalışacağız. Daha da iyisini yapacağımıza eminim".

Sosyal medya ve gündeme ilişkin, Rivas "Sosyal medyayı çok takip etmiyorum... Buradaki hedefim; takıma olabildiğince yardım etmek" ifadelerini kullandı.

Samsunspor maçı öncesi beklentisini anlatan Rivas, "Beklenti şu şekilde; maç maç ilerleyerek her zaman daha iyisini yapmak ve daha iyiye gitmek. Son maçta hak etmediğimiz mağlubiyet aldık... Hafta sonuyla alakalı da; zor bir maç ama bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız" dedi.

Lig değerlendirmesi ve transfer açıklaması

Süper Lig hakkında görüşlerini paylaşan Rivas, "Süper Lig, rekabetçi ve fiziksel açıdan çok güçlü bir lig. Herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı. Transfer teklifiyle ilgili soruya ise "Ben burada mutluyum ve bana gelen herhangi bir şey olmadı" yanıtını verdi.

