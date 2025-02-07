Kocaelispor, Sivasspor Maçında Tedbirli Futbolcu İçin TFF Kararını Bekliyor

Kocaelispor, Tedbirli Futbolcu Kararını Bekliyor

Kocaelispor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Net Global Sivasspor karşısında, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen futbolcu Murat Paluli'nin oynatılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını bekliyor.

Başkan Durul: Haklarımızı Aramak Zorundayız

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevzuattaki kuralların net olduğunu belirtirken, 4 Şubat tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor maçında Murat Paluli'nin sahada olmaması gereken bir durum yaşandığını ifade etti. Durul, tedbir kararının ilgili kulübün gözünden kaçmış olabileceğini dile getirdi.

TFF'nin konu ile ilgili bir soruşturma başlattığını aktaran Durul, "Kocaelispor olarak haklarımızı aramak ve gözetmek zorundayız. Arkadaşlarımız bunu fark etmişler, biz de bunu bildirdik. Ancak itiraz etmemize gerek kalmadan TFF zaten resen soruşturma başlatmış. Şu an süreç devam ediyor, hayırlısı olsun.” dedi.

Murat Paluli PFDK'ya Yeniden Sevk Edildi

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor maçının ardından kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli, kurul tarafından 2 resmi müsabakadan men edilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, 3 Şubat'ta disipline sevk ettiği Paluli’nin 4 Şubat'taki Kocaelispor maçında forma giymesi üzerine 5 Şubat'taki toplantıda "tedbire uymaması" gerekçesiyle yeniden PFDK'ya sevkine karar vermişti.

D Grubu'ndaki bu karşılaşmada Sivasspor, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.