Kocaelispor Süper Lig'e Yükselerek Şampiyonluğu Coşku İle Kutladı

Kocaelispor'da Şampiyonluk Coşkusu!

Kocaelispor, futbolcuları ve teknik heyetiyle birlikte şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla coşku içinde kutladı. İstanbul'da gerçekleşen Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından, yeşil-siyahlı ekip İzmit Kent Meydanı'nda taraftarlarıyla buluştu.

Üstü açık otobüsle meydana gelen Körfez ekibi, marşlar söyleyip bayraklar sallayarak Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu paylaştı.

Vali ve Başkanlardan Kutlama Mesajları

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kutlamalarda yaptığı konuşmada, “16 yıllık bir beklenti nihayet bugün gerçekleşti. Bu başarı son anda gelen bir başarı değil.” dedi. Aktaş, Kocaelispor’un Süper Lig'de kalıcı bir şekilde yer alacağını ve taraftarlarının özlemlerini en üst noktaya taşıyacağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Beraber inandık, başaracağız dedik ve başardık. Bu başarı sizin sayenizde kazandı, büyük Kocaelispor taraftarı, siz bu kupayı hak ettiniz.” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ise, “Adım adım inşa ettiğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ettik.” diyerek, kulübün tarihine ve geçmişteki büyüklerine selam durdu.

Konuşmaların ardından yapılacak kutlamalar, rengarenk havai fişek gösterisiyle sona erdi. Kocaelispor taraftarları, bu anı ölümsüzleştirmek için kutlamanın tadını çıkardı.

Kocaelispor'da futbolcular ve teknik heyet takımlarının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesini taraftarlarla kutladı.

Kocaelispor'da futbolcular ve teknik heyet takımlarının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesini taraftarlarla kutladı.