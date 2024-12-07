DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.867,41 1,52%

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Açıklamalar: 'Kaybetmeden Yolumuza Devam Etmek Mutluluk Verici'

Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek kayıpsız yoluna devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:17
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Açıklamalar: 'Kaybetmeden Yolumuza Devam Etmek Mutluluk Verici'

Kocaelispor'dan Yeni Malatyaspor'a Kayıpsız Geçiş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Sağlam, kayıpsız devam etmenin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Maçın Değerlendirmesi

Sağlam, Yeni Malatyaspor'un zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerken, futbolcuların sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirtti. "Bugün ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum," dedi. Sağlam, Yeni Malatyaspor'un geçmiş performansının puan ve puanlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Zemin Olumlu Bir Etkendi

Yeni Malatya Stadı'nın zemin kalitesine de değinen Sağlam, "Bu futbol ortamında, birçok statta zemin kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Ancak burada, mükemmel bir zeminde futbol oynadık. Zeminin bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Kocaelispor'un puan kaybetmek istemediğinin altını çizen Sağlam, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz performansın olumsuz olduğunu biliyoruz. İlk 35 dakikayı mükemmel oynadık, ancak sonraki bölüm bizim için kötüydü. Futbolda mücadele etmezseniz, disiplinden uzaklaşırsanız hemen cezayı alırsınız," ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesinden Değerlendirmeler

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise maçın centilmence geçtiğini belirterek, genç ve tecrübesiz olmalarının getirdiği hatalara değindi. "Savunmada ve duran toplarda yaptığımız hatalarla ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Ancak ikinci yarıda U-19 takımımızdan gelen Furkan ve Şamil'in etkili oyunu ile daha farklı bir performans sergiledik," dedi. Uçkun, takımın zor bir dönemden geçtiğini, genç oyuncuların Yeni Malatyaspor için önemli kazanım olacağını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi....

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi....

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar
3
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar
4
Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı
5
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi
6
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti
7
Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!