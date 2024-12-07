Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Açıklamalar: 'Kaybetmeden Yolumuza Devam Etmek Mutluluk Verici'

Kocaelispor'dan Yeni Malatyaspor'a Kayıpsız Geçiş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Sağlam, kayıpsız devam etmenin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Maçın Değerlendirmesi

Sağlam, Yeni Malatyaspor'un zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerken, futbolcuların sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirtti. "Bugün ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum," dedi. Sağlam, Yeni Malatyaspor'un geçmiş performansının puan ve puanlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Zemin Olumlu Bir Etkendi

Yeni Malatya Stadı'nın zemin kalitesine de değinen Sağlam, "Bu futbol ortamında, birçok statta zemin kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Ancak burada, mükemmel bir zeminde futbol oynadık. Zeminin bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Kocaelispor'un puan kaybetmek istemediğinin altını çizen Sağlam, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz performansın olumsuz olduğunu biliyoruz. İlk 35 dakikayı mükemmel oynadık, ancak sonraki bölüm bizim için kötüydü. Futbolda mücadele etmezseniz, disiplinden uzaklaşırsanız hemen cezayı alırsınız," ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesinden Değerlendirmeler

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise maçın centilmence geçtiğini belirterek, genç ve tecrübesiz olmalarının getirdiği hatalara değindi. "Savunmada ve duran toplarda yaptığımız hatalarla ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Ancak ikinci yarıda U-19 takımımızdan gelen Furkan ve Şamil'in etkili oyunu ile daha farklı bir performans sergiledik," dedi. Uçkun, takımın zor bir dönemden geçtiğini, genç oyuncuların Yeni Malatyaspor için önemli kazanım olacağını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.