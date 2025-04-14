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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Yenerek Şov Yaptı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 34. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 22:25
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Yenerek Şov Yaptı

Kocaelispor'dan Fırtına Gibi Performans

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında güçlü bir performans sergileyerek Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup etti. Bu etkileyici galibiyet, Kocaelispor'un ligdeki iddiasını güçlendirirken, taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Maçın Ayrıntıları

Kocaelispor, sahasında oynadığı bu mücadelede adeta gol yağmuruna tuttu. Bertan, Uğur ve diğer yıldız oyuncularının katkılarıyla Kocaelispor, rakip kaleye sık sık gitti. 7-1'lik sonuç, Kocaelispor'un hücum hattının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu zafer, Kocaelispor'un sezon hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli bir destek sağlarken, Yeni Malatyaspor için ise zorlu bir hafta oldu. Ligdeki bu sonuç, takımlar arasında büyük bir fark olduğunu da gözler önüne serdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelisporlu futbolcular sahaya, "Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelisporlu futbolcular sahaya, "Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

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