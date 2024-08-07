Kocaelispor'un Yeni Transferi: Mijo Caktas İle Anlaşma Sağlandı

Kocaelispor'un Yeni İmzası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, Mijo Caktas ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verdi.

Caktas'ın Önceki Performansı

Geçtiğimiz sezon, devre arasında Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, ligde oynamış olduğu 13 maçta 1 gol atma başarısı göstererek mücadele etmişti.