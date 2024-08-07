Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kocaelispor'un Yeni Transferi: Mijo Caktas İle Anlaşma Sağlandı

Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:49
Kocaelispor'un Yeni Transferi: Mijo Caktas İle Anlaşma Sağlandı

Kocaelispor'un Yeni İmzası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, Mijo Caktas ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verdi.

Caktas'ın Önceki Performansı

Geçtiğimiz sezon, devre arasında Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, ligde oynamış olduğu 13 maçta 1 gol atma başarısı göstererek mücadele etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak