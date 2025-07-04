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Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Yoğunlaştırıyor

Kocaelispor, yeni sezon öncesi Düzce'deki Topuk Yaylası'nda çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 22:09
Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Yoğunlaştırıyor

Kocaelispor, Yeni Sezon İçin Düzce'de Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon çalışmalarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen çift idmanla futbolcular, gün boyunca yoğun bir tempoda çalıştı.

Günlük İdman Programı

Yeşil-siyahlı ekip, ilk olarak ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile idmana başladı. Ardından, dar alanda yapılan pas çalışmaları üzerinde duruldu. İdmanın son bölümünde minyatür kalede iki takım olarak yapılan sonuçlandırma çalışmaları, çift kale maçla tamamlandı.

Kocaelispor, yarın da yoğun programıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, çift idmanla günü tamamladı.

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