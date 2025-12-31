Kocasinan Şimşekspor 12 Haftada 20 Puana Ulaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, 12 hafta sonrasında 20 puana ulaştı.

Performans ve sıralama

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, 12 haftalık periyotta topladığı 20 puanla puan tablosunda 7. sıraya yerleşti.

Sarı-siyahlı ekip, geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak istikrarlı bir performans sergiledi. Takım, ligde 4 kez sahasında ve 2 kez deplasmanda galip geldi.

Gelecek maç

Kocasinan Şimşekspor, ligin 13. haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

