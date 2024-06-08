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Kongreyi terk eden Azizi Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar: “Gerekirse kavga ederiz dedi”

Fenerbahçe Başkan adaylarından biri olan Azizi Yıldırım, kulübün genel kurulunda yaşananlarla ilgili konuştu. Yıldırım, “Ali Bey’e bu tavrın kavgaya yol açacağını ifade etti. O da bana ‘gerekirse kavga edelim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:56
Kongreyi terk eden Azizi Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar: “Gerekirse kavga ederiz dedi”

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Divan başkanlığı seçimindeki duruma tepki gösteren ve kongreyi terk eden Yıldırım, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aziz Yıldırım, yaşananlarla ilgili olarak “Seçimi oldu bittiye getirdiler, herkes gördü. Kavgalar çıktı. Bazı insanlar çeri alınmış. Durumla ilgili bu olaya çözüm bulunsun diye Ali Bey’e gittim, elini sıktım Burada bir kavga yaşanacağını belirttim. Ali Bey ise ‘gerekirse kavga ederiz’ dedi. Güldüm geçtim” şeklinde konuştu.

“Takımın sahibi kim?”

Yıldırım, “Bu olan biteni yapanlar, yarı kalkıp Fenerbahçe’nin sahibi olmaya çalışır. Fenerbahçe halkın mı yoksa holdinglerin takımı mı? Kulüplerin şahıs malı olmasına kaşıyım. Takımın sahibi taraftarlardır ve kongre üyeleridir. Tüm delegeleri yarın stadyuma bekliyorum. Seçim bitene kadar ben de orada olacağım” dedi.

“Adaylıktan çekilmiyorum”

Aziz Yıldırım yaşananlardan sonra adaylıktan çekilmeyeceğini de açıkladı. Yıldırım, “Çekilme filan yok. Yarın sabah stattayım. Seçim sonuna kadar da orada kalacağım. Ben kaçmam ama oradan ayrılmasaydım, kava büyüyecekti ve Fenerbahçe’ye zarar verecekti” dedi.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu ile ilgili ise “Şampiyon olamazsak takıma 50 milyon dolar vereceğim” ifadelerini kullandı.

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