Konya'da Çiçeklerle Karşılama: Avrupa Gençler Kick Boks Madalyalı Sporcular

İtalya'daki Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular, Konya Milli Birlik Parkı'nda çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:49
Konya'da Çiçeklerle Karşılama: Avrupa Gençler Kick Boks Madalyalı Sporcular

Konya'da Çiçeklerle Karşılama: Avrupa Gençler Kick Boks Madalyalı Sporcular

Milli Birlik Parkı'nda tören düzenlendi

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasından dereceyle dönen milli sporcular, Konya'da coşkulu bir törenle karşılandı.

Programa katılan Emircan Abdullah Beserek altın madalya, Kazım Mert Dereli gümüş madalya, Kübra İnceli ve Reyyan Kubilay ise bronz madalya kazandı. Tören, Milli Birlik Parkı'nda gerçekleştirildi ve sporcular çiçeklerle selamlandı.

Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sinan Kabak, karşılama programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Arkadaşlarımızın başarılarında azim, cesaret ve inanç var. En önemlisi bunların tezahürü ile birlikteliğiyle milli bir ruh var. Gençlerimiz bu ruhla savaştılar, başardılar.

Karşılamaya antrenör Mehmet Güçlü, sporcuların aileleri ve arkadaşları da katıldı.

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan dereceyle dönen milli sporculara Konya'da karşılama...

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan dereceyle dönen milli sporculara Konya'da karşılama töreni düzenlendi.

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan dereceyle dönen milli sporculara Konya'da karşılama...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de
2
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor
4
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Sona Erdi
6
Süper Lig Kulüpleri A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti — EuroBasket 2025'te Final
7
Okan Buruk: Osimhen’in ayağında ağrı var, durumu yarın netleşecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta