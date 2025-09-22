Konya'da Çiçeklerle Karşılama: Avrupa Gençler Kick Boks Madalyalı Sporcular

Milli Birlik Parkı'nda tören düzenlendi

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasından dereceyle dönen milli sporcular, Konya'da coşkulu bir törenle karşılandı.

Programa katılan Emircan Abdullah Beserek altın madalya, Kazım Mert Dereli gümüş madalya, Kübra İnceli ve Reyyan Kubilay ise bronz madalya kazandı. Tören, Milli Birlik Parkı'nda gerçekleştirildi ve sporcular çiçeklerle selamlandı.

Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sinan Kabak, karşılama programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Arkadaşlarımızın başarılarında azim, cesaret ve inanç var. En önemlisi bunların tezahürü ile birlikteliğiyle milli bir ruh var. Gençlerimiz bu ruhla savaştılar, başardılar.

Karşılamaya antrenör Mehmet Güçlü, sporcuların aileleri ve arkadaşları da katıldı.

