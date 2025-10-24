Konya'da judocu üç kız kardeş: Türkiye'ye 3 olimpiyat madalyası hedefi

Konya'da judocu üç kız kardeş birbirlerine güç veriyor

SAVAŞ GÜLER - Konya

Konya'da ailesi tarafından hiperaktif olduğu gerekçesiyle judoya yönlendirilen 12 yaşındaki Emilia Küçükkaraca, spor salonunda kardeşleriyle birlikte ter döküyor. Ailesi Abdullah ve Aiya Küçükkaraca çiftinin büyük kızları Emilia, 6 yaşında judoya başladı ve bu spora olan tutkusuyla kardeşlerini de aynı yola teşvik etti.

“Türkiye'ye 3 olimpiyat madalyası getirmek istiyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Emilia, AA muhabirine minikler kategorisinde yarıştığını söyledi. Kardeşleriyle aynı spor dalını paylaşmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Emilia, “Kardeşim Khaiya, ardından Emine Elif benden görerek bu spora başladı. Ben bir nevi kardeşlerime öncülük ediyorum. Türkiye'ye 3 olimpiyat madalyası getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Geçen yıl okul sporları müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Emilia, iller arası turnuvada da üçüncülük elde ettiğini aktardı. Kent içindeki turnuvalarda birçok birinciliği bulunduğunu belirten Emilia, bu yıl yıldızlarda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

“Antrenmanlara beraber gidip geliyoruz”

10 yaşındaki Khaiya Küçükkaraca, süper minikler kategorisinde mücadele ediyor ve judonun kendisini çok etkilediğini söyledi. Kardeşleriyle aralarında güzel bir ortam olduğunu anlatan Khaiya, “Antrenmanlara beraber gidip geliyoruz. Maça çıkan kardeşimizi destekliyoruz. Hep beraber bu sporla ilgilendiğimiz, birbirimize destek çıktığımız için kendimizi daha iyi hissediyoruz.” dedi.

Khaiya, geçen yıl il seçmelerinde süper miniklerde ikinci olduğunu, 2023'te düzenlenen 7. Türk Dil Kupası'nda üçüncü olduğunu ve bu şampiyonada bir yıl sonra şampiyonluğa ulaştığını belirtti. İlk hedefinin minikler Türkiye şampiyonluğunu kazanmak olduğunu ifade etti.

7 yaşındaki Emine Elif Küçükkaraca ise süper minikler kategorisinde il seçmelerinde çıktığı iki turnuvadan birincilik ve ikincilikle ayrıldığını anlattı. Çok eğlendiğini söyleyen Emine Elif, “Ben de olimpiyatlara katılıp birinci olmak istiyorum. Ablalarımın katıldığı her müsabakada birinci olmasını istiyorum.” diye konuştu.

Üç kız kardeş, birlikte çalışmanın ve birbirlerine destek olmanın motivasyonunu yaşarken, tatamide milli formayı terletme hayali kuruyorlar.

Konya'da judoya yönlendirilen üç kız kardeş, birbirlerine verdikleri destekle büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor. Abdullah ve Aiya Küçükkaraca çifti, çok hareketli olduğunu düşündükleri büyük kızları Emilia Küçükkaraca'nın 6 yaşında judoyla ilgilenmesini sağladı. Bu sporu çok seven Emilia, kendisi gibi hiperaktif olan kardeşleri Khaiya ve Emine Elif'in de judoyla ilgilenmesi için öncülük etti.