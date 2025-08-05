Konya'nın Gelecek Yıldızları: Okçulukta Başarı Dolu Yolda

Kentte 2019'da temelleri atılan Selçuklu Belediyespor'un okçuluk takımı, tüm sporcularının altyapıdan yetişmesiyle önemli başarılar elde ediyor. Son iki yılda iki bireysel, bir de takım olarak Türkiye derecesi kazanan takım, uluslararası arenada da ses getirmek istiyor.

Altyapıya Verilen Destek

Selçuklu Belediyespor, halk arasında "pahalı" olarak bilinen okçuluk sporunda öğrencilere malzeme desteği sağlıyor. Haftada 6 gün eğitim alan 30 sporcu, antrenörlerin yanı sıra fizyoterapist ve diyetisyenlerden de destek alarak, Avrupa ve olimpik düzeyde başarı hedefliyor.

Büyük Başarılar ve Hedefler

2019'dan bu yana yatırımların meyvelerini toplayan kulüp, geçtiğimiz yıl Eymen Erdem Çağlıyan'ın U13 Klasik Yay kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olmasını sağladı. 2023 yılında ise Selçuklu Belediyespor Takımı, Düzce'deki ASES U15-U18-U21 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Takım Ruhu ve Gelecek Hedefleri

Takımın başarısında emeği geçen Başantrenör Burakcan Kayakoğlu, sporcunun temel altyapı eğitimi aldıktan sonra yetenekli olanların takıma dahil edildiğini belirtiyor. Kayakoğlu, "Bu çocukların hiçbiri transfer değil. Hepsi bu semtin çocukları, tüm masrafları belediyemiz karşılıyor." dedi.

Milli Takım Vizyonu