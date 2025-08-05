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Konya'nın Gelecek Yıldızları: Okçulukta Başarı Dolu Yolda

Konya'da Selçuklu Belediyespor'un okçuluk takımı, altyapıdan yetişen sporcularıyla önemli başarılara imza atıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 11:16
Konya'nın Gelecek Yıldızları: Okçulukta Başarı Dolu Yolda

Konya'nın Gelecek Yıldızları: Okçulukta Başarı Dolu Yolda

Kentte 2019'da temelleri atılan Selçuklu Belediyespor'un okçuluk takımı, tüm sporcularının altyapıdan yetişmesiyle önemli başarılar elde ediyor. Son iki yılda iki bireysel, bir de takım olarak Türkiye derecesi kazanan takım, uluslararası arenada da ses getirmek istiyor.

Altyapıya Verilen Destek

Selçuklu Belediyespor, halk arasında "pahalı" olarak bilinen okçuluk sporunda öğrencilere malzeme desteği sağlıyor. Haftada 6 gün eğitim alan 30 sporcu, antrenörlerin yanı sıra fizyoterapist ve diyetisyenlerden de destek alarak, Avrupa ve olimpik düzeyde başarı hedefliyor.

Büyük Başarılar ve Hedefler

2019'dan bu yana yatırımların meyvelerini toplayan kulüp, geçtiğimiz yıl Eymen Erdem Çağlıyan'ın U13 Klasik Yay kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olmasını sağladı. 2023 yılında ise Selçuklu Belediyespor Takımı, Düzce'deki ASES U15-U18-U21 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Takım Ruhu ve Gelecek Hedefleri

Takımın başarısında emeği geçen Başantrenör Burakcan Kayakoğlu, sporcunun temel altyapı eğitimi aldıktan sonra yetenekli olanların takıma dahil edildiğini belirtiyor. Kayakoğlu, "Bu çocukların hiçbiri transfer değil. Hepsi bu semtin çocukları, tüm masrafları belediyemiz karşılıyor." dedi.

Milli Takım Vizyonu

Kayakoğlu, 9 yaşında eğitilmeye başlanan altyapı hazırlık öğrencilerinin, ilerleyen yıllarda milli takıma sporcular göndermeyi hedeflediğini ifade ederek, "Avrupa ve dünya çapında başarılar elde edeceğiz"

Genç Sporcu Eymen'in Hedefleri

Okçuluk dalında 13 yaşındaki Eymen Erdem Çağlıyan, Tozkoparan İskender dizisinden ilham alarak bu spora başladığını belirtiyor. Eymen, "Zafer Turnuvası'nda başarılı olup milli takım kampına katılmak istiyorum." diyor. Spor arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin güçlü olduğunu ve kulüple olan bağlarının oluşturduğu motivasyona değiniyor.

Selçuklu Belediyespor'un okçuluk takımı, sağladığı başarılı eğitimin yanı sıra elde ettiği derecelerle adından söz ettirirken, genç yeteneklerin uluslararası başarılar elde etmesi için çalışmaya devam ediyor.

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu...

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu Belediyespor'un olimpik okçuluk takımı, son yıllarda kazanılan başarıları, uluslararası müsabakalarda da göstermek istiyor. Altyapı hazırlık ve altyapı grubunda bulunan 30 sporcuya haftada 6 gün eğitim veren kulüp, "pahalı" bir spor dalı olmasına karşın öğrencilere malzeme desteği de sağlıyor.

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu...

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu Belediyespor'un olimpik okçuluk takımı, son yıllarda kazanılan başarıları, uluslararası müsabakalarda da göstermek istiyor. Altyapı hazırlık ve altyapı grubunda bulunan 30 sporcuya haftada 6 gün eğitim veren kulüp, "pahalı" bir spor dalı olmasına karşın öğrencilere malzeme desteği de sağlıyor.

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