Konya, Türkiye-İspanya maçına hazır

SAVAŞ GÜLER - A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Konyada hazırlıklar tamamlandı.

Stadyumda son hazırlıklar

Türkiye-İspanya karşılaşmasının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda, çim bakımından membran yenilemelerine; aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine kadar tüm çalışmalar titizlikle yapıldı.

Uğur İbrahim Altay, ay-yıldızlılara 2015'ten beri ev sahipliği yapan stadyum ve şehirdeki hazırlıkları AA muhabirine anlattı.

Altay: Mevlana'nın şehrinde misafirperverlik

Milli takım maçlarını kentte oynamasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Altay, "Geçmişte de milli takımımız Konya'da çok önemli maçlar yaptı ve önemli başarılar elde etti, uğurlu bir stat olduğuna inanılıyor. Biz de maçtan önce tüm hazırlıklarımızı yapmak için hem şehirde, hem de statta yoğun çalışma gerçekleşirdik."

Altay, statın ambiyansının milli takımın önemli bir başarı elde etmesine vesile olmasını beklediğini belirterek, "Konya bir spor şehri. Şehir olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz. Konya her zaman ziyaretçi ağırlamaya hazır bir şehir. Mevlana'nın şehrinde misafirlerimize özel bir ilgi gösteriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz için tüm hazırlıkları yaptık. Bu yıl düzenlenen Gastronomi Festivali de 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Misafirlerimizi bu festivale de bekliyoruz. Maç öncesinde, onlara güzel bir şölen hazırladık."

Baykan: Stadyum milli takıma özgüven sağlıyor

AK Parti Konya Milletvekili ve önceki dönemde Spor Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Baykan ise maçın Konya'da oynanmasının milli takıma psikolojik üstünlük sağlayacağını söyledi. Baykan, "Maçın Konya'da oynanmasını A Milli Takımdaki futbolcularımızın ve teknik direktör Montella'nın arzu ettiğini açıklamalarından biliyoruz. Konya'daki stada yönelik böyle bir güven var. Öncelikli hedefimizin İspanya'yı yenmek olduğunu düşünüyorum. Konya'yı tercih ettikleri için federasyon başkanı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın da bu noktadaki yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum."

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü oynayacağı İspanya maçına ev sahipliği yapacak Konya'da hazırlıklar tamamlandı.