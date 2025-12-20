Konyaspor 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta (İlk Yarı)

İlk yarı: Konyaspor 0 - Kayserispor 0. Konya'da oynanan mücadelede her iki ekip de gol bulamayarak soyunma odasına eşitlikle gitti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakika: Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes’in arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyondaki Mane kafayla vurdu; kaleci Bahadır gole izin vermedi.

13. dakika: Savunma arkasına derin gönderilen pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mane çalım denedi; kaleci Bahadır kritik bir müdahaleyle topu kontrol etti.

14. dakika: Konyaspor’da sağ kanattan içeriye yapılan ortada Umut topu göğsüyle Bjorlo’ya indirdi. Bjorlo’nun bekletmeden verdiği pasta Pedrinho, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu; top yandan dışarı gitti.

18. dakika: Bardhi’nin sol kanattan arka direğe doğru gönderdiği topu Andzouana ön direğe çevirdi. Umut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

39. dakika: Kayserispor’da merkezde topla buluşan Furkan ceza sahasının önünden sert vurdu; top az farkla yandan auta gitti.

45. dakika: Ceza sahası sol çaprazında Mendes ile verkaç yapan Mane’nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Bardhi, Pedrinho, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Deniz Dönmezer, Mehmet Eray Özbek, Tuci, Dorukhan Toköz, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Arda Kaya, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Sarı kart: Andzouana (Konyaspor)

