Konyaspor 1-0 Gaziantep FK | İlk Yarı - Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 2. hafta: TÜMOSAN Konyaspor, N'dao'nun golüyle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:57
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Gaziantep FK — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 2. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutu az farkla dışarı gitti.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

