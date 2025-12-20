Konyaspor 1-1 Kayserispor | Trendyol Süper Lig 17. Hafta
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane’nin penaltı noktası önünden vuruşunda savunma araya girdi. Ceza sahası sol çaprazına seken topu alan Cardoso’nun arka direğe ortasında Onugkha, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi.
63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sol çaprazına gönderilen topu iyi kontrol eden Bjorlo, pasını Umut’a aktardı. Umut’un penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
67. dakikada Opoku’nun ceza sahası içi sağ çaprazından çizgiye inerek ortasında arka direkte bulunan Furkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Taha’nın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Onugkha’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
Konyaspor
11: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Calusic dk. 85), Guilherme, Jo Jin-Ho (Jevtovic dk. 79), Bardhi (Melih İbrahimoğlu dk. 72), Pedrinho (Melih Bostan dk. 85), Bjorlo, Muleka (Utku Eriş dk. 85), Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor
11: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp (Tuci dk. 74), Benes, Mane (Talha Sarıarslan dk. 79), Mendes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Deniz Dönmezer, Mehmet Eray Özbek, Dorukhan Toköz, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Arda Kaya
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Goller ve Kartlar
Goller: Umut Nayir (dk. 63) (Konyaspor), Onugkha (dk. 90+3) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Andzouana, Bjorlo, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor); Mendes (Kayserispor)
