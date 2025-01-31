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Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu

Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Teknik direktör Uçar, galibiyeti anlamlı buldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:39
Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu

Konyaspor, Bodrum FK'yi Mağlup Ederek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup ederek lawacide uzun süredir beklediği galibiyeti elde etti. Teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, güç ve direncin sonucu belirlediğini ifade etti.

Recep Uçar'dan İyi Oynama Vurgusu

Uçar, ''Haftalardır iyi oynuyorduk, sonucunu alamıyorduk. Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu. Bu galibiyetin şehir ve takım adına çok anlamlı olduğunu'' belirtti. Oyuncularını cesaretlerinden dolayı tebrik eden Uçar, ''Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak rahat olmadığımızı gözlemlediniz'' ifadesini kullandı.

Gelecek Maçlara Odaklanma

Uçar, geniş bir kadrolarının olmadığını vurgulayarak, ''Bugün coşkulu Konyaspor taraftarı vardı. Onları mutlu etmek istiyorduk ama son haftalarda bir türlü sağlamıyordu. Bugün onları evlerine mutlu gönderiyoruz. Bizler de oyuncularımızla beraber bunun keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız'' dedi. Ayrıca, hafta içindeki Eyüpspor kupa maçı ve Kayserispor karşılaşmasına hazırlıklara başlayacaklarını da belirtti.

Bodrum FK Cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ise Konyaspor'u tebrik ederek, ''Bu maç ligde kalabilme mücadelesiydi. Bu sonuç üzücü ama mücadele beni çok üzdü. Maç için söyleyecek bir şeyim yok'' şeklinde konuştu.

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