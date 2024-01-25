Konyaspor'da taraftarları şaşkına çeviren ayrılık

Takımlarda yaprak dökümü devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Konyaspor'da taraftarları şaşkına çeviren ayrılık
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Konyaspor taraftarını şaşırtan bir ayrılık yaşandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR'DA ŞAŞIRTAN AYRILIK

Konyaspor tarafından yapılan son açıklamaya göre sezon başında transfer edilen Nelson Oliveira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Takım ayrılıkla ilgili şu paylaşımı yaptı; 

konyaspor'da şaşırtan ayrılık

'Nelson Oliveira ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Verdiği hizmetlerden dolayı futbolcuya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.' Sezon başında takıma gelen Oliveira 17 maça çıktı ve 1 asisti kariyerine yazdırdı. 

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