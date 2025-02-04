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Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti: Teknik Direktör Uçar'dan Galatasaray Mesajı

TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçı için iddialı konuştu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:24
Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti: Teknik Direktör Uçar'dan Galatasaray Mesajı

Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kupada hedeflerinin bir üst tura kalmak olduğunu belirtti.

Galatasaray Maçı Öncesi Hedefler

Uçar, yaptığı açıklamada, "Kupada son maçımız Galatasaray ile inşallah oradan da arzu ettiğimiz sonucu alıp üst tura kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli bir kulvar olduğunu vurgulayan teknik direktör, oyuncularını maçtaki özverileri nedeniyle kutladı.

Maçın Değerlendirmesi

Uçar, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, ikinci yarıda da belirli bir bölüme kadar istedikleri gibi oyun sergilediklerini ifade etti. Son dakikalarda geçiş golüyle 3-1 kazandıklarını söyleyen Uçar, "Konyaspor ve oyuncularım için harika bir galibiyet. Bazı galibiyetler teknik adamlar için 3 puandan ötedir." dedi.

Çorumspor ve Sistem Eleştirisi

Konyaspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçı işaret eden Uçar, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan bir kulüp olarak bu turnuvaya ciddi önem verdiklerini söyledi. Ayrıca, grubun dengelerini değiştiren Çorumspor'un 19 yaş altı kadrosu ile çıkmasını eleştirerek, TFF'nin organizasyonunu değerlendirdi ve net bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Konyaspor'un Galatasaray maçı için motivasyonu yüksek ve kupadaki hedefleri net; üst tura çıkmak için tüm güçleriyle mücadele edecekler.

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