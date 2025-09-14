Konyaspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

TÜMOSAN Konyaspor, 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:52
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Gelecek program

Yeşil beyazlılar, 17 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde başladı. Antrenmana Bjorlo (ortada) da katıldı.

