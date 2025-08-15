Konyaspor, Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Recep Uçar, hazırlıkların devam ettiğini belirterek bu sezonun zor geçeceğini ve Gaziantep FK'nın özellikle hücum gücü yüksek bir takım olduğunu vurguladı.

Uçar, takımın iskeletini oluşturan oyuncuların uzun süredir beraber oynadığını ifade ederek: "Geçen hafta da mağlup oldukları için buraya onlar da iyi bir netice almak için gelecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi amacımız kendi evimizde seyircimizin desteğiyle en iyi şekilde, iyi bir oyunla, herkesi memnun eden bir oyunla, iyi bir netice alıp yolumuza devam etmek." dedi.

Play-off sürecindeki takımlara ilişkin görüşlerini de paylaşan Uçar, "Avrupa'da da benzer örnekleri var ama her eleme aşamasında maçın iptal edilmesini de doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'la oynayacaktık. Ben geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum. Hatta hafta sonuna geçen haftadan hazırlık maçı planladık. Daha federasyon kararını açıklamadan. Bu takımların da inisiyatifine bırakılmış. Bir takımımız mesela istemedi. Onlar devam edecek. Ülkemizin belki en büyük handikap, bu sene yaşanan yabancı kontenjanı konusu. Bir karar açıklıyoruz, bir şey açıklıyoruz, arkasında durmuyoruz. Play-off turu nedeniyle maçlar tehir edilebilir. 'Onun dışında herhangi bir tehir talebinde bulunmayın' demeleri bence yeterlidir. Ben konuya bu şekilde bakıyorum." dedi.

Yeni Transfer Yhoan Andzouana

Yeni transfer Yhoan Andzouana, Gaziantep FK maçı öncesi takımın atmosferinin çok iyi olduğunu belirterek, "Takımımızın atmosferi çok iyi şu anda. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Taraftarımızın karşısına çıkacağımız sezonun ilk maçını umarım galibiyetle sonuçlandırırız." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Yeşil beyazlıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.