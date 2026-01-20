Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman raporu

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Eyüpspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Sahada gerçekleştirilen idman; ısınma ve 5’e 2 ile başladı, topla oyun ve koşu çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

