Konyaspor Göztepe Deplasmanına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, 29 Ağustos’taki Göztepe maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve oyuncuların değerlendirmeleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:31
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde; ağırlık ve güç çalışmalarının ardından taktik idmanla tamamlandı.

Uçar'dan değerlendirme

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, zor bir deplasmana gideceklerini belirterek "Göztepe, iç sahada ne kadar etkili olduğunu Fenerbahçe maçında gösterdi. Geçen sene iç sahada en fazla puan toplayan üçüncü takım." dedi.

Uçar, sezona iyi başladıklarını ve bunu maçlarda gösterdiklerini vurguladı. Aldıkları galibiyetlerin moraliyle İzmir'e gideceklerini ifade eden Uçar, "Şu ana kadar 7 gol atıp 1 gol yedik. Ama Göztepe deplasmanı zor bir deplasman, buradan iyi bir sonuçla ayrılmanın yolu da savunma ve hücum yönünde performansımızın üzerine çıkmamız gerekiyor. İki takım için de zor maç olacak. Çalışkan ve özverili oyuncu grubumuzun, taraftarımızı mutlu edebilecek bir sonuç alacaklarını düşünüyorum."

Uçar, yeni transferlerden Muleka'nın her geçen gün fizik kalitesini artırdığını, kadroda olup olmayacağını bu gün yapılacak antrenmanda belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

Umut Nayir: Hazırlığın karşılığını alacağımızı umuyoruz

Futbolculardan Umut Nayir, lige iyi başladıklarını ve ertelenen Beşiktaş maçı dolayısıyla rakibe daha fazla hazırlanma fırsatı bulduklarını söyledi. Rakibi tanıdıklarını aktaran Nayir, "Fiziksel anlamda iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Karşılığını alacağımızı umuyoruz."

