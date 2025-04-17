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Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Hedefleri alt gruptan uzaklaşmak ve galibiyet almak.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:03
Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçar, maçın hazırlıklarının son antrenmanla tamamlanacağını belirterek, "Birinci amacımız ligde matematiksel olarak alt gruptan uzaklaşmak. İkinci amacımız da taraftarımızı memnun edebilecek en iyi konumda ligi tamamlayabilmek. O yüzden bizim için önemli bir maç. Hatayspor, burada son dakika golüyle berabere kaldığımız ekip. Bulundukları konum itibarıyla belki kaybedecek bir şeyleri yok ama öz güvenli, rahat oynuyorlar. Bireysel oyuncu kalitesi yüksek. Ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Planladığımız oyunu oynayıp iyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz." dedi.

Genç kaleci Deniz Ertaş ise bu hafta çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Evimizde aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık." şeklinde konuştu. Transfer haberleri hakkında ise Deniz, "Bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odaklandığım şey, kulübüme yardımcı olabilmek." sözlerini kullandı.

Antrenman Detayları
Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayarak, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, maçın oynanacağı Mersin'e hareket etmek üzere yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kaleci Deniz Ertaş, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kaleci Deniz Ertaş, açıklama yaptı.

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