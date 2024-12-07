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Konyaspor ile Beraberliğin Ardından Aurelio'dan Açıklamalar

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Aurelio, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası takımının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:33
Konyaspor ile Beraberliğin Ardından Aurelio'dan Açıklamalar

Konyaspor ile Antalyaspor Arasında Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor, önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımının performansına dair övgülerde bulundu.

Aurelio'nun Açıklamaları

Aurelio, mücadelenin ardından oyuncularını tebrik ederek, maçla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Konyaspor deplasmanı zor. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takımı var. Bizim de iyi bir takımımız var ve onlara karşı koymayı bildik. Bu zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda net faul olmayan pozisyonda rakip bir gol atmayı başardı. Bizse buna aldırış etmeden oyuna devam ederek beraberliği aldık. İyi bir maçtı. Buraya önemli oyuncularımızdan yoksun geldik. Buradan güzel bir sonuçla ayrılıyoruz."

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