Konyaspor, Jackson Muleka'yı 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile kulüp arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, imza töreninin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği ve törende Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın hazır bulunduğu belirtildi.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood kulüplerinde forma giyen Muleka, ayrıca 15 kez Kongo Milli Takımı'nda görev aldı.

