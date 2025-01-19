Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken, teknik direktör Recep Uçar, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:03
Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün

Konyaspor ve Kasımpaşa Maçından Sonra Uçar'dan Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi bir mücadele verdiklerine inandığını ancak sonuca ulaşmanın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Uçar: "Taraftarımızın Önünde Kazanmayı Çok İstedik"

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen maçın ardından ilgili açıklamalar yapan Uçar, "İkinci yarının ilk karşılaşması, milat olarak aldığımız bir maçtı. Kazanmayı istiyorduk ve o doğrultuda hazırlandık," dedi.

Oyuncuların Performansı ve İfade Edilen Üzüntü

Uçar, maçta iyi oynayıp mücadele ettikleri halde, bireysel hatalar yaparak sonuç alamadıklarını vurguladı. "Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlar da üretiyoruz, ancak kazanamıyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularım istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umutlu Mesaj

Son olarak Uçar, Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağına inandığını belirtti. "Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum," diyerek geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi.

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