Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor — 28 Eylül

Antrenman Detayları

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Seans ısınma çalışmasıyla başladı; ekip, ardından pas çalışması ve 5'e 2 ile taktik ve top hakimiyeti üzerinde yoğunlaştı.

Çalışma, takımın koordinasyonunu artıran top oyunları ile tamamlandı. Yeşil beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

