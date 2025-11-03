Konyaspor, Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Uçar'ın 37 maçlık istatistikleri ve kupa performansı açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:25
Konyaspor, Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Uçar'ın görev süresi ve performansı

2024-2025 sezonunun 11. haftasında göreve başlayan Uçar, aynı sezonun 11. haftasında takımdan ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'un başında toplam 37 maçta görev yaptı; bu maçlarda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Yeşil-beyazlı ekip söz konusu müsabakalarda 50 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Lig ve kupa değerlendirmesi

Konyaspor geçen sezonu 46 puanla 11. sırada tamamlarken, bu sezonun 11. haftası itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 14 puanla 8. sırada yer alıyordu.

Recep Uçar yönetimindeki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geçen sezon yarı finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

KONYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.

KONYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR İLE YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Joao Pereira: 'Oynayacak Çok Maçımız, Kazanacak Çok Puanımız Var' — Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK
2
Orhan Ak: 'Rakip nasıl oynarsa oynasın, oyun formatlarımız belli'
3
Burak Yılmaz: Alanyaspor Deplasmanından Alınan 1 Puan Çok Değerli
4
TFF Tahkim Kurulu, Karakoyun ve Ndongala cezalarını onadı
5
Göztepe, adım adım Süper Lig'e koşuyor
6
İlhan Palut: Duran Toptan Gelen Golle Çaykur Rizespor 1-0 Kazandı
7
Erol Bulut: Kulüpten Bilgiler Nuri Şahin’e Sızdırıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor