Konyaspor, Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Uçar'ın görev süresi ve performansı

2024-2025 sezonunun 11. haftasında göreve başlayan Uçar, aynı sezonun 11. haftasında takımdan ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'un başında toplam 37 maçta görev yaptı; bu maçlarda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Yeşil-beyazlı ekip söz konusu müsabakalarda 50 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Lig ve kupa değerlendirmesi

Konyaspor geçen sezonu 46 puanla 11. sırada tamamlarken, bu sezonun 11. haftası itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 14 puanla 8. sırada yer alıyordu.

Recep Uçar yönetimindeki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geçen sezon yarı finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

