Konyaspor Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi

Beşiktaş-Konyaspor Maçının Ardından

Fatih Serkan Albayrak, Hatalara Dikkat Çekti

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusunun Beşiktaş karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetle ilgili düşünceleri dikkat çekti. Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmada yaşanan bireysel hataların mağlubiyetin temel sebebi olduğunu vurguladı.

Maçın ardından Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Albayrak, "Müsabakanın dengeli geçtiğini düşünüyorum. Yediğimiz goller, tamamen kendi hatalarımızdan kaynaklandı. Bir pozisyonda oyuncumuz topa müdahale etmedi, diğerinde ise penaltıdan gol yedik," ifadelerini kullandı.

Albayrak, oyuncularının çaba sarf ettiğini belirterek, "Mücadele gücümüz iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Keyifli bir futbol izlettik. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyor, Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz," şeklinde konuştu.

Özgüven Vurgusu

Fatih Serkan Albayrak, takımın yetenekli oyunculara sahip olduğunu belirtirken, bunun yanında daha öz güvenli bir şekilde oynamaları gerektiğini de vurguladı.