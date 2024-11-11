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Konyaspor'un Borç Sorunu: '29 Kasım'a Kadar Çözüm Bulmalıyız'

Konyaspor'un Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, vergi borcunun ödenmesi gerektiğini vurguladı ve 29 Kasım tarihini işaret etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:53
Konyaspor'un Borç Sorunu: '29 Kasım'a Kadar Çözüm Bulmalıyız'

Konyaspor'dan Borç Açıklaması

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün vergi borcunun ödenmesi gerektiğini belirterek, "Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir." dedi.

Ekonomik Sıkıntılar ve Çözüm Süreci

Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ömer Korkmaz ve ekibinin mali sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Şan, Konyaspor'un şehrin reklam yüzü olduğunu ve takıma sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Puan Ceza Riski

Yeşil beyazlıların 13 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Şan, "Vergi borcunu kapatıp önce 3 puan cezasından kurtulalım. Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım." şeklinde konuştu.

Borç Miktarı ve Çözüm Yolları

Konyaspor'un borcunun 1 milyarı aştığını ifade eden Şan, mali sıkıntıların takımın sportif başarısını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti. "Futbolcu bu, hepsi profesyonel. Eğer 24 aylık taksitlendirme yapılandırılabilirse yönetimimiz ödeme gücüne sahip olabilir. Yani 170 milyon lira hemen birden toplanamazsa kalan 24 taksitle ödenebilir. Yoksa sıkıntı büyük." diyen Şan, mevcut borcun 2022'nin başında gelen vergi borcunu kapsadığını belirtti.

Şuan toplam borcun 1 milyar 100 milyon lira civarında olduğunu ve mahkemelerde görülen davalarla bu rakamın daha da artabileceği uyarısında bulundu. "Önümüze bakıp bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Çok aşılamayacak bir durum değil. Konya olarak bir ve beraber olursak bunu aşacağımızdan eminim." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan (sağda), Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen...

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan (sağda), Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan (sağda), Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen...

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan (sağda), Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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