Konyaspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor: Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kesmeden Sürüyor

Konyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'daki kamp merkeziyle devam ediyor. Çift antrenmanlarla performanslarını artırıyorlar.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 23:00
Konyaspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor: Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kesmeden Sürüyor

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. İç Anadolu'nun yeşil-beyazlı temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, sabah idmanında teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 3 oyun ve taktik çalışmaları gerçekleştirdiler.

Akşam idmanında ise koşu ve topla yapılan ısınma çalışmasının ardından oyuncular, savunma ve hücum organizasyonları ile bitiricilik çalışmaları yaparak günü tamamladılar.

Konyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

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