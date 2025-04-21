Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Final Hedefliyor

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Final Hedefiyle Galatasaray ile Karşılaşacak

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanırken, taraftarının desteği ile finale yükselmeyi hedefliyor.

Kupa mücadelesine 3. turdan katılan yeşil-beyazlı takım, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta 21 gol atarak sadece 1 gol yemeyi başardı. Konyaspor, Kupayı 2016-2017 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kazanmıştı.

Konyaspor Kulübü Başkanı’ndan Açıklama

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Anadolu kulüplerinin Ziraat Türkiye Kupası’na yalnızca lig öncelikli bir bakış açısıyla başladığını belirterek, “Kupada en fazla maç oynayan takımların başında geliyoruz. Önümüzde iki kritik maç var, neden olmasın? Konyaspor daha önce bu kupayı kazanan bir takım. Yarı finalde en çok isteyen kazanır, belki de biz en çok isteyen takımız.” dedi.

Final Maçına Özel Duygular

Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak maçı bir final maçı gibi değerlendirdiklerini vurguladı. 42 bin taraftar ile birlikte bu maçı kazanacaklarına inandığını ifade ederek, “En büyük gücümüz taraftarımız. Oyuncular sahada elinden geleni yapacak, bu tarz maçlar bizim için çok değerli.” şeklinde konuştu.

Ligdeki Hedefler

Korkmaz, ligde son hafta kazandıkları galibiyetle rahat bir konumda olduklarını belirtti. Sezon hedeflerinin 50 puan olduğunun altını çizerek, “Hedefimiz 50 puanla ligi kapatmak. Sezon başında burada hedefimizi 48 puan olarak belirlemiştik.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, taraftarının da desteğiyle finale yükselmeyi hedefliyor. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, açıklama yaptı.