Konyasporlu Oğulcan, Stresini Güvercinlerle Atıyor

Konyaspor'un Oğulcan Ülgün, maç stresiyle başa çıkmak için tesislerindeki güvercinlerle ilgileniyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:23
Konyasporlu Oğulcan, Stresini Güvercinlerle Atıyor

Konyasporlu Oğulcan, Stresini Güvercinlerle Atıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerinde beslediği güvercinlerle maç stresini azaltıyor. 26 yaşındaki ön libero, Konyaspor formasıyla 4. sezonunu geçirirken, hocasının görev verdiği her mevkide elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Güvercinler Yaşamının Bir Parçası

Oğulcan, bu sezon Konyaspor formasıyla 27 resmi maçta 1 gol attı. Çocukluğundan gelen güvercin besleme hobisini İzmir’den Konya’ya uzanan kariyer yolculuğunda sürdürüyor. Konyaspor'a transfer olma sürecini anımsatan Oğulcan, "İnanılmaz heyecanlıyım, çünkü şehir dışına çıkacağım. Burada çok farklı bir atmosfer vardı," dedi.

Güvercinlerin Rahatlatıcı Gücü

Oğulcan, fırsat buldukça güvercinlerle ilgilendiğini ifade ederek, "Nerede olursam olayım güvercinler olacak. Onlar, hayatımın bir parçası. Güvercinlere bakmak beni rahatlatıyor. Kafamı tamamen boşaltıyorum," şeklinde konuştu.

Ahmet Çalık'ı Unutamıyor

Oğulcan, takım arkadaşı merhum Ahmet Çalık'ı anarak, "İlk idmanda, bana çok destek olmuştu. Burayı ona borçluyum," diyerek, onun hatırasını her zaman yaşatacağını belirtti.

Taraftarın Gücü

Oğulcan, taraftarın oyuna olan etkisine dikkat çekerek, "Stada girdiğimizdeki atmosfer inanılmaz. İzleyiciler, bize enerji veriyor. Örneğin, Fenerbahçe maçında hiç yorulmadım," dedi. Son haftalarda yaşadıkları talihsizliklere rağmen, takımın oyuncularının uyumunun skora yansıyacağını düşündüğünü de ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor. Oğulcan Ülgün, çocukluktan gelen kuş besleme hobisiyle İzmir'den Konya'ya uzanan kariyer öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor. Oğulcan Ülgün, çocukluktan gelen kuş besleme hobisiyle İzmir'den Konya'ya uzanan kariyer öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı.

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