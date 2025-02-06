Korkmaz'dan Süper Lig Eleştirisi: Türkiye Kupası Önemsenmiyor

Korkmaz'dan Sert Açıklamalar

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiklerinin ardından yaptığı basın toplantısında, Süper Lig'deki takımların Türkiye Kupası'na yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi.

İkinci Platforma Saygı Gösterilmeli

Korkmaz, Türkiye Kupası'nın ligin yanı sıra önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'deki takımlar bu kadar parayı ligde şampiyon olmak için mi harcıyorlar? Ligin kalitesi ortada, Avrupa'da yokuz. Orada bir şeyleri düzeltememişken, ikinci bir platformu yok sayıyoruz," dedi. Ayrıca Avrupa'nın üst düzey futbol takımlarının çok katmanlı liglerde mücadele ettiğini belirtti.

Genç Oyunculara Şans Verdi

Kasımpaşa'nın genç oyuncularla sahaya çıkacağını bildiklerini ifade eden Korkmaz, bu nedenle süre alamayan oyunculara şans verdiklerini söyledi. "8 oyuncu ilk kez İstanbulspor formasıyla sahaya çıktı, ama yine de A takım oyuncularını oynattık. Erzurumspor maçında belki daha fazla oyuncu oynatacağız," dedi.

Kupa Mücadelesi Devam Ediyor

Kupada daha fazla maç oynanabileceğinin altını çizen Korkmaz, "6 takımlı grupta 4 maç da oynanabilirdi. Burası daha cazip hale getirilebilirdi. İnsanlar daha kaliteli maçlar izlemek istiyor," şeklinde konuştu. İstanbulspor’un bütçe ve kadro kısıtlamalarına rağmen mücadeleyi sürdürdüğünün altını çizdi.

Taziye Mesajı

Korkmaz, konuşmasının ardından, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.