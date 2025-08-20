DOLAR
Korumalı Futbol Milli Takımı Seçmeleri 18 Ekim'de Stuttgart'ta

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı seçmeleri 18 Ekim'de Stuttgart'ta Gazi-Waldau Stadı'nda yapılacak. Başvurular kayıt formu ile alınacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:47
Avrupa'daki Türk sporculara çağrı

Türkiye Ragbi Federasyonu açıklamasına göre, Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı seçmeleri 18 Ekim tarihinde Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek.

Avrupa'da yaşayan Türk sporculara ulaşmak amacıyla yapılacak seçme ve ölçme organizasyonu, Gazi-Waldau Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Seçmelerde sporcuların hız, güç, çeviklik, dayanıklılık ve oyun bilgileri test edilecek. Seçmelerde başarılı olan adaylar, Türkiye Milli Takımı kadrosuna davet edilme fırsatı yakalayacak.

Seçmelere katılmak isteyenler başvurularını https://forms.gle/ZdF7siXm89FdsvhMA adresindeki kayıt formunu doldurarak yapabilecek.

