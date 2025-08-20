Korumalı Futbol Milli Takımı Seçmeleri 18 Ekim'de Stuttgart'ta

Avrupa'daki Türk sporculara çağrı

Türkiye Ragbi Federasyonu açıklamasına göre, Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı seçmeleri 18 Ekim tarihinde Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek.

Avrupa'da yaşayan Türk sporculara ulaşmak amacıyla yapılacak seçme ve ölçme organizasyonu, Gazi-Waldau Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Seçmelerde sporcuların hız, güç, çeviklik, dayanıklılık ve oyun bilgileri test edilecek. Seçmelerde başarılı olan adaylar, Türkiye Milli Takımı kadrosuna davet edilme fırsatı yakalayacak.

Seçmelere katılmak isteyenler başvurularını https://forms.gle/ZdF7siXm89FdsvhMA adresindeki kayıt formunu doldurarak yapabilecek.