Köyceğiz Belediyespor, Trabzon'u Son Dakikada Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 35-34 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın İlk Yarısı Trabzon'un Üstünlüğüyle Geçti

Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısını, Trabzon Büyükşehir Belediyespor 19-16'lık skorla önde kapadı. Ancak, ikinci yarıda Köyceğiz Belediyespor'un etkili performansı maçı lehine çevirdi.

İkinci Yarıda Köyceğiz'in Dominasyonu

İkinci yarıya hızlı ve etkili başlayan Köyceğiz Belediyespor, üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmayı kazanmayı başardı. Bu zorlu maç, her iki takımın da mücadeleci ruhunu sergileyerek heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.