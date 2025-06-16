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Köyde Hayvancılık Yaparken Şampiyon Wushu: Berrin Tazıcı'nın Milli Forması

19 yaşındaki wushu şampiyonu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık yaparak milli formayla Balkan Şampiyonası’na katılacak.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 11:40
Köyde Hayvancılık Yaparken Şampiyon Wushu: Berrin Tazıcı'nın Milli Forması

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki wushu şampiyonu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe işlerinden arta kalan zamanlarını antrenman yaparak değerlendiriyor. İlk kez giyeceği milli forma ile Balkan Şampiyonası'nde altın madalya hedefleyen Berrin, azmiyle dikkat çekiyor.

Küçük yaşlardan beri ailesine destek olan Berrin, hayvancılık ve bahçe işleri ile uğraşmasına rağmen wushu sporunu bırakmadı. Arkadaşlarından aldığı destekle antrenmanlara katılmaya karar veren genç sporcu, antrenör Bekir Kaya ile tanıştıktan sonra yeteneğini keşfetti.

Berrin, köyünden 3 kilometre yürüyerek minibüse ulaşıyor; sonrasında 5 kilometre daha giderek ilçe merkezindeki spor salonuna ulaşıyor. Haftada üç gün spor salonunda, diğer günlerde ise köyünde kondisyon çalışmalarını sürdürerek hem spor hem de aile işlerinde aktif bir yaşam sürdürüyor.

Şampiyonluğa Giden Yolda Azim

Yaklaşık bir yıl önce başladığı wushu sporunda önemli başarılar kazanan Berrin, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da gerçekleştirilen "Tai Chi & Wing Chun Şampiyonası" ve Yalova'da düzenlenen "Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası"'nda birincilik elde etti. Artık tüm hedefi, Edirne'de 10-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan "8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası"'nda milli formayı başarıyla taşımak.

Berrin Tazıcı'nın Mesajı

Berrin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya ilgi duymasına rağmen ulaşım zorluğundan geç başladığını belirtti. Antrenmanlara katılmaya karar verdiğinde antrenör Kaya ile tanıştığını ve yeteneğinin keşfedildiğini anlattı. Başlangıçta bu sporu yapamayacağını düşünen Berrin, zamanla wushuya olan sevgisinin arttığını ifade etti.

Kendisi için yürüyüşün zorlayıcı olmadığını belirten Berrin, "Yürümek yarım saatimi alıyor. Alıştığım için bana fazla gelmiyor ama sporcu olmanın avantajı var. Antrenmanlara devam edip kazanmak beni motive ediyor." dedi. Zorlu süreçlerden geçerken bile hayallerinin peşinden koşmayı bırakmadığını vurguladı.

Antrenör Bekir Kaya’nın Güvencesi

Antrenörü Bekir Kaya ise Berrin’in azmi sayesinde kazandığı başarıların arkasında durarak, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası'nda derece yapacağına inandığını söyledi. Berrin’in köyden gelerek spor salonuna ulaşmasının zor olduğunu ifade eden Kaya, “O, hayallerinin peşinden koşmada kararlı ve yetenekli bir sporcu. Bu süreç onun başarısının bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan şampiyon wushucu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan şampiyon wushucu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe işlerinden kalan zamanlarında antrenmanlarını ara vermeden sürdürerek ilk kez giyeceği milli formayla Balkan Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor. Tazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan şampiyon wushucu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan şampiyon wushucu Berrin Tazıcı, köyde hayvancılık ve bahçe işlerinden kalan zamanlarında antrenmanlarını ara vermeden sürdürerek ilk kez giyeceği milli formayla Balkan Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor. Tazıcı, AA muhabirine açıklama yaptı.

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