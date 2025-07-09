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KTFF Yöneticilerinden Trabzonspor'a Ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticileri Trabzonspor'u ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:26
KTFF Yöneticilerinden Trabzonspor'a Ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan Trabzonspor Ziyareti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Bordo-mavili Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek önemli bir buluşmaya imza attı.

Katılımcılar ve Hediye

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ve eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi, bordo-mavili kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarete Trabzonspor'un başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ve genel sekreter Sami Karaman da katıldı. Ziyaretin anısına KTFF yöneticilerine takım forması hediye edildi.

Başarı Dilekleri

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Duvarcı, Trabzonspor'a yeni sezonda başarılar dileyerek, iki kuruluş arasındaki bağların güçlenmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. KTFF'nin...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı (sol 2) ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi (sağ 3), bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli (sağ 2) ile genel sekreter Sami Karaman (sol 3) ile bir araya geldi.

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