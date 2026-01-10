Kubilayhan Yücel: 'Kadromuz bu lig için yeterli değil' — Adana Demirspor 5-0

Kubilayhan Yücel: 'Kadromuz bu lig için yeterli değil'

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor karşısında 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın başındaki isim Kubilayhan Yücel değerlendirmelerde bulundu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Yücel, yaşanan ağır yenilgi üzerine konuşarak takımın durumuna ilişkin net bir mesaj verdi. Basın toplantısında dikkat çekici sözleriyle öne çıkan teknik direktör, "Kadromuz bu lig için yeterli değil. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Yücel ayrıca sosyal medyada dolaşan ve takımın yeniden taraftar grubuna devriyle ilgili iddialara değinerek, bu konuda kendisinin bir bilgisi olmadığını belirtti. Teknik adam, resmi açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını vurguladı.

Adana Demirspor cephesinde, alınan bu sonuç ve Yücel’in değerlendirmeleri kulübün ve taraftarların gündeminde kalmaya devam edecek.

