Küçük İlçeden Büyük Hedeflere: Eda Nur Kır Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

Küçük İlçeden Büyük Hedeflere

Alaçam'da yaşayan ve milli bir sporcu olan Eda Nur Kır, 3-6 Ekim tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Türkiye'yi temsil edecek. Milli Sporcunun Yolu

Eda Nur Kır, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda başarı göstererek bu önemli organizasyona katılma şansını elde etti. Halihazırda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nin 10. sınıfında öğrenim gören Kır, okul bahçesinde oluşturduğu bocce sahasında antrenmanlarına devam ediyor. Bocce ile Tanışma Hikayesi

Eda, "Bocce ile tanışmam ortaokul dönemimde oldu. Bu sporu daha yakından tanıdıkça sevdim ve antrenmanlarla yeteneklerimi geliştirdim. Son Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettik; milli takım seçmelerinde ise madalya kazandım,” diye belirtti.

Eda, kendisinin eğitmenini ve antrenman süreçlerini çok önemsediğini vurguladı. Her sabah düzenli olarak antrenman yapmak için uyanıyor ve yıl boyunca süren yoğun çalışmalarının meyvelerini toplayarak başarılar elde ettiğini aktardı. "Bocce benim hayatımın bir parçası haline geldi. Yurt dışına çıkmam ve Avrupa şampiyonasında mücadele etmem benim için büyük bir heyecan,” ifadelerini kullandı.

Takım Ruhu ve Destek

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, okullarında 60 bocce sporcusunun bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün milli takımda yer aldığını dile getirdi. Bozdemir, "Eda ve Görkem Duran, İspanya'daki turnuvaya katılacak. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu tekrar elde etmek. Öğrencilerimiz zorlu koşullarda antrenman yaparak büyük şeyler başarmak istiyorlar," dedi.

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi, okuldan iki sporcunun bu prestijli turnuvaya katılacak olmasının gurur verici olduğunu belirtti. Çelebi, öğrencilerin zorlu koşullarda antrenman yaptığını vurgulayarak, onlara başarı dileğinde bulundu.

Eda Nur Kır, uluslararası platformda başarı hedefini gerçekleştirmek için son derece kararlı ve azimli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.