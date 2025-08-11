Küçük Kayakçılar Kuş Gibi Uçmayı Öğreniyor

Hayallerini Gerçekleştiriyorlar

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne ev sahipliği yapan kayakla atlama kuleleri, yeni yıldızlara kapı aralıyor. 7-10 yaş arası çocuklar, hem eğleniyor hem de sporun heyecanını yaşıyor.

Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet İrfan Çintimar gibi milli sporcuların yetiştiği bu alanda, genç yetenekler gelecek için hazırlanıyor. Bu çocuklar, beton zeminde gerçekleştirilen yeniliklerin ardından, ahşap pistte kendilerini geliştiriyor. Toplamda 25 sporcu, 20 metrelik rampada eğitim alıyor.

Kuş Gibi Uçmak

9 yaşındaki Hayrunisa Karaca, kayakla atlamanın kendisine 'kuş gibi' hissettirdiğini belirterek, "Atlama hayalim vardı ve gerçekleştirdim. Bu sporu çok seviyorum ve büyüyünce Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum," dedi.

Bir diğer sporcu, 10 yaşındaki Ertuğrul Çobanoğlu ise, "Kayakla atlama tehlikeli bir spor ama düşerek öğreniyoruz. Hemen rampaya çıkmak istiyoruz ama doğru esneme hareketleri çok önemli," şeklinde konuştu.

Deneyimli Eğitmenler ile Eğitim

Eski milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar, 7-10 yaş aralığındaki çocukları kabul ettiklerini ve düzgün eğitim süreçleriyle yetenekli sporcukların seçildiğini ifade etti. Çintimar, "Sıçrama, kuvvet ve denge testleri yaparak en uygun çocukları seçiyoruz. Eğitim süreci minimum 3 ay sürüyor," diyerek generasyonlararası yetenek gelişimini destekliyor.

Tüm bu çalışmalar, Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin nasıl bir yetenek havuzuna dönüşeceğinin habercisi.

