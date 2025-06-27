Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Açılış Seremonisi Gerçekleşti

Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen önemli bir etkinlik olarak Samsun'da devam ediyor. İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleşen bu şampiyonaya, 40 ilden toplam 60 spor kulübünden 432 sporcu katılıyor; bunların 221'i kadın sporculardan oluşuyor.

Turnuvanın üçüncü gününde düzenlenen açılış seremonisinde, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yaptığı konuşmada bu yıl Türkiye'de uluslararası müsabakaların düzenlenmesini arzuladıklarını belirtti. Ünlü, şampiyonanın yalnızca bir turnuva olmadığını vurgulayarak, "Gençlerin öz güvenlerini kazanması, toplumda faydalı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bazılarınız milli takımlara seçiliyorsunuz ama bu sorumluluk asla sadece milli takıma seçilmekle bitmez. Türk milletini temsil etmenin yükünü, ay-yıldızlı bayrağın gücünü dünyaya ispatlamalısınız" dedi.

Ayrıca, halterde uluslararası turnuvalarda madalya sayısının arttığını ifade eden Ünlü, “Sporcu sayımızdaki artış da memnuniyet verici. Türk halteri, dünya genelinde temiz bir spor siyaseti ile yol alıyor. Kirliliğe bulaşmadan altın, gümüş veya bronz madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, bugünkü müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Kadınlar 69 kiloda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Nuray Güngör, 77 kiloda yine Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Sara Yenigün, 86 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Hilal Gök, ve 86+ kiloda Kuyulusebil Spor Kulübü'nden Tuana Süren altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor. Turnuvada dereceye giren sporculara, Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü (sağda) madalyalarını verdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor. Turnuvada dereceye giren sporculara, Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü (sağda) madalyalarını verdi.