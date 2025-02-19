Kümede Kalmanın Ödülü: Viyana Tatili

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi Gallardo, bu hedefe ulaşmaları halinde yaz tatilini Viyana'da geçirecek. Ligde sadece 3 galibiyet ile son sırada bulunan takım, sporcularını motive etmek için alışılmışın dışında bir prim sistemi ile destekleniyor.

Gallardo Kulübü başkan yardımcısı Ozan Ceyhun, sporculara Viyana'da tatil sözü vererek bu motivasyonu artırmayı hedefliyor. Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Bu benim için gönüllü bir görev. Genç kızlarımızın sporla uğraşması ve onlara imkanlar sunulması çok önemli," diyerek duygularını ifade etti.

Motive Edici Bir Proje

Ceyhun, Viyana’da birlikte güzel bir seyahat yapacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, "Eğer ligde kalırsanız gelin sizlerle beraber bir Viyana seyahati yapalım," ifadesini kullandı. Bu sözlerin sporcuları mutlu ettiğini vurgulayan Ceyhun, takımın yol masraflarını karşılayacaklarını ve orada iyi bir ağırlama gerçekleştireceklerini ekledi.

Gelecek Umutları

Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Ceyhun, kalan 8 haftada ligde kalacaklarına dair umutlu olduklarını vurguladı. "Oyuncularımıza güveniyorum, ligde kalacağız," diyen Ceyhun, böyle bir yılı bir daha yaşamak istemediklerini ifade etti.