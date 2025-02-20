Kupa Voley'de Dörtlü Final Heyecanı: İzmir ve Rize Ev Sahibi Oluyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kupa Voley dörtlü finallerinin İzmir ve Rize'de düzenleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:56
Kupa Voley'de Dörtlü Final Heyecanı: İzmir ve Rize Ev Sahibi Oluyor

Kupa Voley Dörtlü Finalleri İzmir ve Rize'de!

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonları belirli oldu. Kadınların mücadele edeceği dörtlü final İzmir'de, erkeklerin ise Rize'de düzenlenecek.

Kadınlar Dörtlü Finali İzmir'de

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlarda yer alacak takımlar arasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Türk Hava Yolları bulunuyor. Bu eşsiz organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erkekler Dörtlü Finali Rize'de

Erkekler kategorisinde ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor takımları yer alacak. Bu heyecanlı dörtlü finallerin ev sahipliği 22-23 veya 23-24 Mart tarihlerinde Rize'de bulunan Yenişehir Spor Salonu'nda yapılacak.

Her iki organizasyon da voleybol severler için büyük bir heyecan yaşatacak. Takımların performansları ve taraftar desteğiyle dolu bir atmosfer bekleniyor.

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