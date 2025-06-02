Kürek Milli Takımı Hedefini Dünya Şampiyonluğu Olarak Belirledi

Kürek Milli Takımında Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Milli Takım Antrenörü Nadir Şahin, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilecek Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası öncesinde, milli takım sporcularının Meriç Nehri'nde gerçekleştirdiği antrenmanların önemine vurgu yaptı.

Güç depolamak üzere yoğun bir kamp döneminde çalışan takım, günde iki kürek antrenmanı yaparak şampiyonluğa odaklanıyor. Antrenör Şahin, "Günde 2 antrenman yaparak ilerliyoruz. Çalışmalarımız güzel ve verimli gidiyor. 23 Yaş Altı Milli Takımımızın 10 sporcusu burada yarışlara hazırlanıyor." dedi.

Başarı İçin Sürekli Çalışma

Aynı zamanda, Türk kürekçiliğinin son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiğine de dikkat çeken Şahin, "Geçtiğimiz haftalarda yapılan Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda bir madalya kazandık. Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda da hedeflerimiz var. Amacımız tüm şampiyonalarda en iyi şekilde mücadele edip madalyalar kazanmak." ifadeleriyle sporcuların motivasyonunu artırdı.

Sporcuların Görüşleri

Milli kürekçi Süleyman Yılmaz, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hedefimiz madalya ve dünya şampiyonluğu." şeklinde konuştu. Meriç Nehri'nin kürek sporu için uygun bir parkur olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnşallah burada en iyi şekilde hazırlanıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." dedi.

Bir diğer milli sporcu İbrahim Hakkı Canyiğit ise kamp sürecinin verimliliğine dikkat çekerek, "Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız. Hedefim öncelikle dünya şampiyonasına katılıp madalya almak." diyerek, takımın kararlılığını dile getirdi.

Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışacak milli kürekçiler, hazırlıklarını Meriç Nehri'nde sürdürüyor. Polonya'nın Poznan kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Kürek Milli Takımı sporcuları, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik parkurunda antrenman yapıyor.

Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışacak milli kürekçiler, hazırlıklarını Meriç Nehri'nde sürdürüyor. Polonya'nın Poznan kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Kürek Milli Takımı sporcuları, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik parkurunda antrenman yapıyor.