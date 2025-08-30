Kürek Milli Takımı Meriç Nehri'nde Balkan Şampiyonası İçin Kampa Girdi

Gençler Balkan Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa giren Kürek Milli Takımı, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor. Hazırlık kampını Türkiye Kürek Federasyonu düzenliyor.

Kamp ve Antrenman Programı

Kampa katılan 40 sporcu, antrenörleri eşliğinde günde çift antrenman yaparak Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sporcular su üzerindeki teknik ve dayanıklılık çalışmalarını Meriç Nehri'nde yoğun bir programla uyguluyor.

Teknik Kadro ve Sporcuların Beklentileri

Gökhan Dalgıç, gazetecilere, 'Şampiyonaya iki haftalık bir sürecimiz kaldı. Geçen hafta Edirne'de gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda milli kadroya seçilen değerli gençlerimiz burada. Gelecek için bize büyük vaatlerde bulunan gençlerimizle Gençler Balkan Şampiyonası hazırlıkları için Edirne’de bulunuyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmiş 40 sporcu ve 8 antrenörümüz mevcut.' ifadelerini kullandı.

Milli kürekçi Derin Kumuk ise yarış sezonunu en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Şampiyonaya günde 2 antrenmanla hazırlanıyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız.' dedi.

Zafer Bayramı Kutlaması

Kamp öncesinde milli sporcular, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

